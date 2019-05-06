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Kaçak kazı yapan 3 defineciye jandarma baskını

Jandarma ekipleri, Susurluk’ta izinsiz kazı yapan 3 defineciyi suçüstü yakaladı.

İHA | 06.05.2019 - 16:59..
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Susurluk ilçesi Kurucaoluk Mahallesi'nin ormanlık bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin söz konusu adreste yaptıkları takip sonucu S.Y., Y.K. ve H.Ş. isimli şahıslar, muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Adli makamların talimatıyla S.Y., Y.K. ve H.Ş. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak, haklarında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaçak kazı yapan 3 defineciye jandarma baskını

Kaçak kazı yapan 3 defineciye jandarma baskını

Kaçak kazı yapan 3 defineciye jandarma baskını

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