Kaçak yapılar uydudan tespit ediliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, kamuoyunda 'İmar Barışı' olarak bilinen, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin düzenlemesiyle ilgili başvurular 15 Haziran 2019'a kadar yapılacak.

31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan yapılar için verilen Yapı Kayıt Belgesi ile ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amaçlanıyor.

HAZİNE ARAZİLERİNİ SEÇİYORLAR

Bu belge, 1 Ocak 2018 tarihinden sonra yapılan yapılar için geçerli olmayacak. Antalya'da birçok fırsatçının, 1 Ocak 2018'den sonra özellikle hazine arazilerine kaçak yapı yaparak, hem hazine arazisini satın alma hakkı kazanma, hem de kaçak yapısını 1 Ocak 2018 tarihinden önce yapmış gibi gösterip Yapı Kayıt Belgesi ile meşrulaştırmaya çalıştığı belirlendi.

UYDUDAN TAKİP

Kentin kırsal kesiminde olduğu kadar, özellikle Kaş Çukurbağ ve bazı sahil bölgeleri başta olmak üzere Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 640 kilometrelik sahil şeridinde değeri milyonlarca lira tutarındaki hazine arazilerini hedef seçen fırsatçılar, hem vatandaş şikayetleri, hem de müfettişlerin arazinin uydu görüntüleriyle 1 Ocak 2018 öncesi ve sonrasındaki halini karşılaştırmasıyla tek tek ortaya çıkarılıyor.