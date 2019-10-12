Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyonlar 4. günde de devam ediyor.

YPG'li teröristlere inlerini mezar eden şanlı ordumuz, 15 köyü ele geçirdi.

KAÇAN TERÖRİSTLER BUMMM

Operasyon öncesi Türkiye'ye kafa tutan teröristler, bölgeden kaçarak canını kurtarma derdine düştü.

Son olarak İsrail'den isteyip alamadığımız Heron'lar yerine ürettiğimiz yerli ve milli SİHA'larımız terörist avına başladı. Son olarak Kahraman Mehmetçiğimizden kaçmaya çalışan YPG'li teröristlerin minibüsünü SİHA'larımızla havaya uçurduk...

Kaçan YPG'lileri SİHA'larımız etkisiz hale getirdi İZLE