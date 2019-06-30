Kaçkarlar’a haziran karı

3 bin 937 rakımlı Kaçkar Dağları'na yağan kar, zirveyi beyaza bürüdü.

DAĞCILAR GERİ DÖNDÜ

Kaçkar Dağları’nın zirvesine tırmanmak üzere sabah yola çıkan 40 dağcı ise Avusor Yaylası’nda kar yağışına yakalandığı için geri dönmek zorunda kaldı.

Kaçkarlar’a tırmanırken yoğun kar yağışı nedeniyle geri dönen gruptaki Ercan Kesti, “Kaçkarlar’a tırmanmaya çalıştık ama inanılmaz bir kar yağışı var. Avusor Yaylası’ndan geriye dönüş kararı aldık. Sağlıklı bir şekilde evlerimize dönüyoruz.” ifadelerini kullandı.