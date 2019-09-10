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Kadıköy Anadolu Lisesi mezunları simit atmayı savundu

Dün paylaşılan görüntülere tepki gelince mezunlar 'O simitler bayat ve sonra toplanıp martılara veriliyor' dedi.

Haber Merkezi | 10.09.2019 - 09:55..
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Kadıköy Anadolu Lisesi mezunları simit atmayı savundu

İstanbul'un köklü okullarından Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yaşatılan bir geleneğin görüntüleri dün sosyal medyaya düşünce tepki topladı.

Görüntülerde okula yeni gelen öğrenciler sırayla diğer öğrencilerin önünden geçerken; eski öğrenciler yeni gelen öğrencilerin üzerine simit atıyor.

TEPKİ TOPLADI

Yapılan bu etkinlik simitlerin heba olması, nimetle şaka olması nedeniyle çokça tepki çekti.

Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yeni öğrenciler simit atılarak karşılandı VİDEO

Kadıköy Anadolu Lisesi mezunları simit atmayı savundu

MEZUNLAR AÇIKLAMA YAPTI

Kadıköy Anadolu Lisesi mezunları da gelen bu tepkilere yine sosyal medya üzerinden; simitlerin heba olmadığını ve martılara verildiğini açıklayarak cevap verdi.

Kadıköy Anadolu Lisesi mezunları simit atmayı savundu

Kadıköy'de yeni öğrenciler simit atılarak karşılandı haberi
Kadıköy Anadolu Lisesi mezunları simit atmayı savundu

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