Kadıköy Anadolu Lisesi mezunları simit atmayı savundu

İstanbul'un köklü okullarından Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yaşatılan bir geleneğin görüntüleri dün sosyal medyaya düşünce tepki topladı.

Görüntülerde okula yeni gelen öğrenciler sırayla diğer öğrencilerin önünden geçerken; eski öğrenciler yeni gelen öğrencilerin üzerine simit atıyor.

TEPKİ TOPLADI

Yapılan bu etkinlik simitlerin heba olması, nimetle şaka olması nedeniyle çokça tepki çekti.

Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yeni öğrenciler simit atılarak karşılandı VİDEO

MEZUNLAR AÇIKLAMA YAPTI

Kadıköy Anadolu Lisesi mezunları da gelen bu tepkilere yine sosyal medya üzerinden; simitlerin heba olmadığını ve martılara verildiğini açıklayarak cevap verdi.