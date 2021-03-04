Duygusal tükenmişliğin üzerinizdeki etkileri

Genellikle fark edilmeyen ve günlük hayatımızdaki kararları doğrudan etkileyen tükenmişlik hissi ile ilgili bilinmeyenler…

Hayatımızda çoğu zaman kontrolümüz dışında olan durumlar vardır. Çok fazla emek gerektirse de çoğu zaman altından kolaylıkla kalkabiliriz. Fakat öyle bir an gelir ki, her zaman güçlü olmaya çalışma stresi bize mağlubiyet de yaşatabilir. Mesleki olarak sıklıkla hemşirelerde görülen tükenmişlik duygusu ile ilgili yapılan araştırmalar, en önemli önceliğimizin ruh sağlığımız olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

DUYGUSAL TÜKENMİŞLİK NEDİR

Duygusal olarak tükendiğinizde, genellikle bunalır veya aşırı yüklenmiş hissedersiniz. Düşündüğünüzün aksine, bunun olmasının tek nedeni aşırı çalışma değildir (buna bazen tükenmişlik sendromu da denir). Duygusal tükenme başka birçok durumda da olur. Bazen çiftlerde, ebeveynlik yaparken veya hemşireler gibi başka insanlarla ilgilenmeyi gerektiren mesleklerde olduğu gibi daha kişisel durumlarda ortaya çıkar. Aslında üstesinden gelebileceğimizden daha fazla sorumluluk üstlenmekle bağlantılı; daha çok duyguların aşırı yüklenmesi gibi. Kendini fiziksel yorgunluk ve yaşamımız üzerinde kontrol eksikliği hissi olarak sunar.

Barselona Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, Dr. Jordi Fernández-Castro ve ekibi, Acil Servis ve Yoğun Bakım Ünitesinden 96 hemşireden oluşan bir grubun talepleri, kontrolü, çabayı ve ödülleri nasıl algıladığını analiz etti. Ayrıca, gerçekleştirmeleri istenen göreve bağlı olarak algılarının nasıl değiştiğini de ölçtüler. Amaç, bu faktörlerin duygusal tükenme ile bağlantılı olup olmadığını bulmaktı.

Hemşireler, bu amaç için özel olarak tasarlanmış bir uygulama kullanarak, görevleri sırasında talep, kontrol, çaba ve ödülle ilgili 4 soruyu yanıtlamak zorunda kaldı. Sonuçlar, yorgunluğun ödülle birlikte azaldığını, ancak talep daha önemli olduğunda duygusal tükenme düzeyiyle birlikte arttığını gösterdi.

Başka bir deyişle, bir görevin ne kadar önemli olduğu ve ondan ne çıkardığımız işyerinde yorgunlukta önemli bir rol oynar. Uykusuzluk gibi kişisel faktörler de rol oynar.

DUYGUSAL TÜKENMİŞLİĞİN OLASI NEDENLERİ

Çalışmadaki hemşirelerin işlerinin doğası gereği kronik stres göstermelerine rağmen, herkes duygusal yorgunluktan muzdarip olabilir. Bir kişi, stresle baş edemeyene kadar giderek olumsuz duygular, düşünceler veya duygularla boğulabilir. Özellikle işin en zor olduğu zamanlarda gün içinde yorgunluk hissi artabilir. Sadece algılanan bir ödülle telafi edildiğinde biraz daha iyi olur. Bu ödül, doğası gereği kişisel veya finansal olabilir. Açıkça, başka bir ödül örneği, gerçek bir dinlenme anı olabilir.

Duygusal tükenmeyi tetikleyen diğer faktörler;

- Boşanma veya sevilen birinin ölümü gibi yaşamda önemli bir değişikliğe gitmek

- Dengesiz bir mali duruma sahip olmak

- Baskı altında çalışmak veya aileden ve / veya okuldan sosyal baskı hissetmek

- Kronik bir hastalığa sahip olmak

- Oldukça zorlu bir çalışma ortamına maruz kalmak

KENDİNİZİ DİNLEYİN

Duygusal tükenme sessizce gelebilir, ancak normalden daha fazla fiziksel yorgunluk hissettiğinizde veya baş ağrısı, depresyon veya uykuya dalma problemleriniz bu durumu fark etmenizi kolaylaştırabilir. Bununla birlikte, bazı semptomların yorgunlukla ilgisi yoktur, bu nedenle bunlardan herhangi biri meydana gelirse her zaman profesyonel yardım almanız önerilir.

Odaklanmakta veya bir şeyleri görselleştirmekte de zorluk yaşayabilirsiniz. Birdenbire bir şeylere konsantre olmakta güçlük çekiyorsanız, duygusal olarak bitkin olabilirsiniz. Hatta bazı insanlar kafalarında bir şeyleri organize etmekte veya planlamakta güçlük çekebilirler.