İnsanların ebeveynliği ertelemesinin 5 nedeni

Değişen dünya düzeniyle birlikte insanların çocuk sahibi olmayı erteleme sebeplerini öğrenmeye ne dersiniz?

Eskiden insanlar ilk çocuklarına genellikle 20'li yaşlarının başında sahip oldular, ancak zaman değişti. Yapılan araştırmalara göre, dünyada ilk çocuk sahibi kadınların ortalama yaşı şimdiden 30'u aştı. Dünyanın her yerinde insanlar konu aile kurmaya gelince gerçekten zaman alıyor gibi görünüyor. Dünya nüfusunun artması yaşamı ve hayatta kalmayı zor bir hale getirirken çocuk sahibi olma düşüncesi korkutucu gelebiliyor. İşte, insanların ebeveynlik duygusunu ertelemesinin altında yatan nedenler;

1. DÜNYA GİDEREK PAHALI HALE GELİYOR

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bir aile kurmanın maliyetinin insanları korkutabileceğini söylüyor. Örneğin, yüksek öğrenim ve özel ders programlarının artan maliyeti, insanları çocuk sahibi olmaktan erteleyebilecek masraflardan yalnızca biridir. Çocukların sadece giyim ve yiyecek gibi pek çok şeye ihtiyacı olmakla kalmıyor, aynı zamanda insanların yaptığı yatırımlar, ister üniversiteye gitmek ister bir ev satın almak olsun, geçmişte olduğundan daha pahalı hale geliyor.

2. KADINLAR KARİYERLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR

Özellikle kadınlar, kariyer sahibi olma konusunda geçmişte olduğundan çok daha fazla fırsata sahipler. Bir asır önce, kadınlar genellikle evlenene veya en azından çocukları olana kadar çalışırdı, ancak şimdi hayatlarının geri kalanında sürdürmek istedikleri bir kariyere devam etme özgürlüğüne sahipler. Bir iş, ergenlik döneminden, bir kadının yaşamının tanımlayıcı değilse bile büyük bir parçası haline geldi ve bir iş peşinde koşmak daha fazla zaman gerektiriyor.

3. DOĞRU KİŞİYİ BULMAYI İSTİYORLAR

Genellikle, bir aile kurmanın ilk adımı çocuk sahibi olmak değil, diğer önemli kişiyi bulmaktır. Çocukları evlat edinmeyi veya evlat edinmeyi planlayanlar bile, eğer bir ilişki içindelerse seçilme şansları daha yüksektir. Ne yazık ki, dünya her zaman dostane bir yer değil ve gençler her zamankinden daha yalnız hissettiklerini söylüyorlar. Dünya parmaklarınızın ucundayken, istediğiniz hemen hemen her şeyi kapınıza bırakabildiğinizde veya dizüstü bilgisayarınızdan ayrılmadan bir kariyere sahip olduğunuzda, insanların dışarı çıkıp sosyalleşmek için daha az nedeni olur.

4. İLİŞKİLER YAVAŞ İLERLİYOR

Seni seven birini bulacak kadar şanslıysan, bu her zaman bir gecede sonsuza kadar mutlu yaşadığın anlamına gelmez. Ve görünüşe göre gençler de o özel kişiyle evlenmeyi bekliyor. Geri içinde 1970'li , gençlerin % 80'i 30 yaşına geldiğimizde evlendiler, ancak günümüzde insanların çoğu 30’unda henüz evlenmemiş oluyorlar. Yaş ilerledikçe evlilik insanlara daha gereksiz geliyor ve ertelemeler başlıyor.

5. HAYAT MÜCADELESİ ZORLAŞIYOR

Her yıl geçtikçe yaşamak daha bir zor hale geliyor. Hayatta kalmak daha da zorlaştığı için evlenme ve çocuk sahibi olma fikri giderek insanlardan uzaklaşmaya başladı. Okul sonrasında işe başlayıp ilerledikten sonra düzen kurmak eskisi kadar kolay değil. Eskiden insanlar işsizken bile evlenip çocuk sahibi olduklarında bile yaşamanın bir yolunu mutlaka buluyorlardı. İnsan nüfusu arttıkça ve zaman ilerledikçe bu durum tersine döndü. Şimdi ise kimse yaşamını garantiye alamadan adım atamıyor.