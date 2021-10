Kötü ruh halinden uzaklaşmanın en iyi 5 yolu

Kendinizi huysuz ya da moralsiz hissettiğinizde, kısa sürede daha iyi hissetmenize yardımcı olacak yöntemleri sizler için hazırladık…

Gerçeklerle yüzleşmekte fayda var; her gün aynı ruh halinde olamıyoruz. Kendinizi huysuz hissetmekten alıkoyamadığınız zaman diğerlerinden çok daha kötüdür. Hiçbir şeyin gerçekten yolunda gitmediği günleri bilirsiniz ve yapabileceğiniz tek şey haykırmaktır. Bu oldukça normal diyebiliriz. Ama neredeyse her zaman huysuz ve öfkeliyseniz, kesinlikle bir sorun var demektir. Ayrıca, bu tutumun ilişkilerinizi zedeleyip kötü etkileyebileceğini unutmayın. Çünkü hiç kimse arkadaşının veya partnerinin sürekli sinirli olmasından hoşlanmaz.

Peki, kendinize yardım etmenin bir yolu var mı? İşte, bu durumla başa çıkmak için bazı basit ve etkili yollardan bazıları;

1. BAŞKALARINA ÇIKIŞTIĞINIZI KABUL EDİN

Özellikle neden bu kadar huysuz davrandığını sorduklarında birine sert çıkışmak oldukça kolaydır. Ancak savunmacı davranma dürtüsüne direnin; onları korkutmayın veya onlara kaba davranmayın. Bunun yerine, huysuz olduğunuzu kabul edin veya söylediklerinize dikkat etmeye çalışın (başkalarıyla bir şeyler paylaşmak istemiyorsanız). Durum ne olursa olsun, kabul etmemek sadece durumu daha da kötüleştirecek.

2. BU HALİNİZİN NEDENİNİ ARAŞTIRIN

Önemsiz olsa bile, belirli bir neden sizi rahatsız ediyor olabilir. Bazı günlerde huysuz olabilirsiniz ama sizi neyin rahatsız ettiğini bilemezsiniz. İşte o zaman, tüm bu strese neyin sebep olduğunu bulmak için biraz öz-yansıtma uygulamanız gerekir. Öz bakım için gerçekten fazla zaman harcamamış olabilirsiniz. Ayrıca aç olmanız ve vücudunuzu yeterince beslememiş olmanız da olabilir. Huysuz ruh halinizin kaynağını belirledikten sonra, bir çözüm bulmak daha kolay olacaktır.

3. DERİN NEFES ALIN

Evet, sinirli olduğunuzda, etrafınızda olan her şeyden nefret edersiniz. Ancak düşüncelerinizi beslerseniz, sinirliliğiniz yalnızca artacaktır. Bu, vücudunuzun büyük miktarlarda kortizol salacağı anlamına gelir. Kalp atışlarınız da artabilir ve kan basıncınız yükselebilir. Bunun yerine rahat bir pozisyonda oturun, birkaç derin nefes alın ve zihninizi ve bedeninizi sakinleştirin.

En iyi nefes alma yöntemi: Burnunuzdan üçe kadar sayarak yavaşça nefes almayı deneyin. Ardından, nefesinizi bir saniye tutun. Büzülmüş dudaklardan üçe kadar sayarak yavaşça nefes verin. Emin olun daha iyi hissedeceksiniz!

4. MOLA VERİN

Bunun gibi basit bir ipucu kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Bazen zihinlerimizi ve bedenlerimizi ne kadar fazla kullandığımızın ve yardım için haykırdıklarının farkına bile varmıyoruz. Bunun nedeni stres seviyemizin tavana değmesiydi. Kendinizi huysuz hissettiğinizde kısa bir mola verin ve kendinizi yeniden şarj edin. Telefonunuzu bir süreliğine bir kenara koyun, hızlı bir yürüyüş yapın veya müzik dinleyin.

5. HAREKET EDİN

Egzersizin sadece fiziksel sağlığınıza yardımcı olmadığını, aynı zamanda zihinsel sağlığınız için de faydalar sağlayabileceğini gösteren yeterli ve daha fazla araştırma var. Anksiyete, duygudurum bozuklukları, yeme bozuklukları ve hatta madde bağımlılığından muzdarip olsanız da her gün biraz egzersiz yapmak size yardımcı olacaktır. Asabiyetinizin azalmasına neden olacaktır. Ama her şeyde olduğu gibi, ölçülü bir şekilde uygulayın çünkü her şeyin fazlası kötüdür.