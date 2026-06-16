Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nın biletleri satışa sunuldu

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Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Antalya'da organize edilecek 2026 EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nın (EURO 2026) biletleri satışa çıktı.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Polonya, Romanya, Çekya, Slovakya ve Türkiye'nin ortaklaşa 3-20 Aralık 2026 tarihlerinde düzenleyeceği 2026 EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda C Grubu maçları ise Antalya'da oynanacak.

3-7 ARALIK'TA OYNANACAK

Türkiye, Danimarka, İspanya ve Yunanistan'ın yer aldığı C Grubu müsabakaları 3-7 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Organizasyonun Antalya etabındaki maçların biletlerinin satışına başlandı.

Bu tarihi organizasyonu takip etmek isteyen sporseverler biletlerini "www.biletix.com" adresinden alabilecek.

MAÇ PROGRAMI

3 Aralık Perşembe:

18.30 Türkiye-Yunanistan

21.00 Danimarka-İspanya

5 Aralık Cumartesi:

18.30 İspanya-Yunanistan

21.00 Danimarka-Türkiye

7 Aralık Pazartesi:

18.30 Türkiye-İspanya

21.00 Yunanistan-Danimarka

24 TAKIMLA OYNANACAK

2026 EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası, 3-20 Aralık 2026 tarihlerinde 24 takımlı oynanacak.

Şampiyonada grup maçları Antalya'nın yanı sıra Oradea, Cluj-Napoca, Brno, Katowice ve Bratislava kentlerinde yapılacak.