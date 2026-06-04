Şeyma Subaşı dualı paylaşımlarına devam ediyor

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflar ve açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabından zaman zaman maneviyata yöneldiğini belirttiği paylaşımlar yapan Subaşı'ndan yeni paylaşım geldi.

"YİNE AĞLADIM"

Kuran-ı Kerim paylaşan Subaşı, “Yine ağladım. Korkudan değil. Cennet için de değil. Bir gün Allah’ı görebilme ihtimalini düşünürken. Bazı şeyler anlatılamıyor. Sadece hissediliyor" notunu yazdı.