12 yaşında sanıp evlat edindiler, 37 çıktı! Çocuk taklidiyle herkesi kandırdı

Brezilya'da şaşırtan bir dolandırıcılık hikayesi gün yüzüne çıktı.

Joinville kentinde yaşanan olayda 37 yaşındaki bir kadın, Gabriele adıyla tanıtarak kendisini 12 yaşında bir çocuk gibi gösterdi.

Yerel bir kiliseye sığınan kadın, burada ailesi tarafından ağır istismara uğradığını ve canını kurtarmak için kaçtığını söyleyerek cemaatin yardımını kazandı.

Kilise cemaati, kadının çizdiği mağdur profiline inanarak ona maddi yardımda bulundu ve hatta onu evlat edinecek hayırsever bir aile buldu.

Ancak, kadının gerçek yaşı ve kimliği, zamanla ortaya çıktı.

ÇOCUK GİBİ DAVRANDI

Kadın, 12 yaşında bir çocuk izlenimi vermek için akıl almaz yöntemlere başvurdu.

Sürekli biberon ve emzik kullanarak çocuk imajını pekiştirmeye çalıştı.

Ses tonunu çocuk gibi ayarlayıp, sahte panik atak krizleri geçirerek aileyi kandırmaya devam etti.

HAPİS CEZASI

14 ay süren bu inanılmaz dolandırıcılık, bir akrabanın durumu polise bildirmesiyle gün yüzüne çıktı.

Emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonla kadını gözaltına aldı ve sorgusunda suçunu itiraf etti. Mahkemeye çıkarılan dolandırıcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.