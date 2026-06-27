Türk sanat camiası yasta...

Usta oyuncumuz Kadir İnanır, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına yenilerek hayatını kaybetti.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, zatürreye bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle 77 yaşında yaşamını yitirdi.

Sanatçının vefatının ardından özel hayatı da yeniden gündeme geldi.

Uzun yıllar birlikte olduğu ilişkisiyle bilinen Kadir İnanır'ın evlenip evlenmediği, biyolojik ya da manevi çocuğunun olup olmadığı ise en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Kadir İnanır evli miydi, çocuğu var mı? Kadir İnanır'ın manevi oğlu var mı? İşte yanıtı...

KADİR İNANIR EVLİ Mİ

Kadir İnanır hiç evlenmedi. Uzun yıllar oyuncu Jülide Kural ile birlikte olmasına rağmen çift evlilik yapmadı.

KADİR İNANIR'IN ÇOCUĞU VAR MI

Kadir İnanır'ın resmi olarak evlat edindiği ya da biyolojik bir çocuğu bulunmamaktadır.

MANEVİ OĞLU

Kadir İnanır'ın kamuoyunda manevi oğlu olarak bilinen isim, Uğur Uysal'dır.

Yetiştirme yurdunda büyüyen Uğur Uysal, gençlik yıllarında Kadir İnanır'ın desteğini gördüğünü, onun sayesinde sinema sektörüne adım attığını anlattı.

Uysal, İnanır'ı "manevi babası" olarak gördüğünü dile getirmiş, hatta ona vefa amacıyla bir dernek kuracağını açıkladı. Bu nedenle basında zaman zaman Kadir İnanır'ın "manevi oğlu" olarak anıldı.