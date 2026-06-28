Kadir İnanır'ın cenazesine katılan Kılıçdaroğlu'na tepki
Kadir İnanır'ın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'a veda...
14 Mayıs’ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, uzun süredir tedavi görüyordu.
İnanır, zatürre tedavisinin ardından 26 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi.
KADİR İNANIR'A VEDA
Anma töreninin ardından İnanır’ın cenazesi, alkışlar eşliğinde Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünden cenaze aracına konulup, Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne götürüldü.
Kadir İnanır'ın cenazesi, burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.
GERGİN ANLAR YAŞANDI
Öte yandan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne gelen isimlerden birisi de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Kılıçdaroğlu, cenaze alanına geldiği anlar gergin anlar yaşandı.
ÇELENK AYRINTISI
Kadir İnanır'ın cenaze törenine "CHP Genel Başkanı" sıfatıyla iki isim çelenk gönderdi.
Türkan Şoray, Kadir İnanır'ın cenaze törenine geldi
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