Kadir İnanır’ın unutulmuş gazetecilik kariyeri: Dosya haber programından anchormanliğe meslektaşımız Kadir Abi

Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır, hayatını kaybetmesinin ardından filmlerinde canlandırdığı kült karakterleri ve özellikle hayatının son dönemindeki toplumsal duruşuyla anılıyor.

70’lerde, 80’lerde her yıl 9-10 filmde, 1972 yılında tam 15 filmde rol alan Kadir İnanır’ın, son dönemini saymazsak sinemadan en uzak kaldığı dönem 1995-2000 yılları arası oldu.

BERGEN’İN KATİLİNİ OYNADI

1995 yılında, şarkıcı Bergen’in hayatını ve öldürülmesini konu edinen ilk sinema filmi olan “Aşk Ölümden Soğuktur”da Bergen’in katili olan eski eşi Halis Serbest’in temsil edildiği Ali karakterini canlandıran Kadir İnanır, bu filmin ardından sinemadan 5 yıl uzak kaldı.

PAMUK PRENSES’TEKİ KRALİÇENİN KOSTÜMÜYLE DÖNDÜ

5 yıl sonra, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalındaki “Kötü Kraliçe”nin kostümünü giymesiyle çok tartışılan dönemin en önde gelen yapımlarından Komser Şekspir’le 5 yıl aradan sonra beyazperdeye döndü.

GÜLBEN ERGEN İLE MARZİYE

Ancak Kadir İnanır, bu arada da ekrandan uzaklaşmış değildi. 1998-2000 yılları arasında 65 bölüm süren Marziye adlı bir televizyon dizisinde Gülben Ergen ile başrol oynadı.

“BÖYLE GİTMEZ”

Bu diziden önce ise Kadir İnanır, her ne kadar Gazetecilik Halkla İlişkiler Yüksekokulu mezunu olsa da kendisi için mesleki açıdan yepyeni bir kulvarda iki farklı projede televizyon seyircisinin karşısına çıktı.

İnanır, 1995 Kasım ayında Kanal D’de Böyle Gitmez adlı dosya haber programı yapmaya başladı.

Program başlamadan önce televizyonda tanıtımı yayınlanmaya başladı.

“MEDYATİK VAKIFTA NELER OLUYOR?”

13 Kasım 1995’te yayınlanan ilk bölümünde o dönemlerde etkin olan Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı hakkındaki iddialar, Türkiye’deki vakıf faaliyetleri, kaçak kömür ve korsan tüpçüler gibi konuları masaya yatırdı.

“ALLAH’TAN KORKUN YOK, HACILIK SENİN NEYİNE?”

Böyle Gitmez’in bir bölümünde de bir müteahhit tarafından ev vaadiyle dolandırılan insanların mağduriyetleri anlatıldı.

İnanır, programda “hacı” lakaplı müteahhide seslenerek şunları söyledi:

“Senin Allah’tan korkun yok. Toplumda hacı ünvanı alan insanlara saygı ve güven vardır. Bu kişiler kötülüklerle mücadele eden, insanın iyiliğini isteyen bir yolun yolcusudur. Hacı böyle bilinir Müslüman toplumunda. Ey utanmaz adam, hacılık senin neyine? Bizim manevi değerlerimizi zedeleme.”

GRUP YORUM RÖPORTAJI

Programın en çok tartışılan bölümlerinden biri ise Kadir İnanır’ın Grup Yorum üyeleriyle röportaj yaptığı yayın oldu.

Program, Kanal D ekranlarında yaklaşık 1 yıl devam ettikten sonra sona erdi.

FLASH TV’DE ANCHORMAN

Kadir İnanır, Kanal D’deki programın bitişinden bir süre sonra Flash TV’den gelen ana haber bülteni sunuculuğu teklifini kabul etti.

1 Ocak 1998’den itibaren ana haber bültenini sunmaya başlayacağını duyuran İnanır, o dönem medyaya verdiği demeçte şunları söyledi:

"Verdiğim bu kararla hayatımda yepyeni bir dönem başlayacak. Haberleri sunacağım 1 Ocak'a kadar işin mutfağında mesai yapacağım. Haber ekibinde görev yapan arkadaşlarla tanışacağım.

'Doğru, dürüst ve ilkeli haber yayıncılığı' parolasıyla 1 Ocak 1998'de ekranda olacağım.”

Flash TV, Kadir İnanır’ın ana haber bültenini sunacağını duyuran klipler yayınladı.

“HALLEDİLEMEYECEK MESELELER…”

6 ay Flash TV’de ana haber bültenini sunan İnanır, Temmuz 1998’de istifa etti.

Haberlerin içeriğinde anlaşamadığı gerekçesiyle ayrıldığı belirten İnanır, o dönem medyaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Parasal sorunlar halledilir. Bizim daha halledilemeyecek meselelerimiz var.”

90’LARIN MEDYASINDA DEVAM ETMEDİ

Flash TV’den ayrılmasının ardından medyaya yaptığı bir açıklamada, çeşitli televizyon kanallarından teklifler aldığını söyleyen İnanır, 1998 Dünya Kupası finallerini izlemek amacıyla yapacağı Fransa ziyaretinin dönüşünde tekliflerle ilgili değerlendirme yapacağını söylemişti.

Ancak anlaşılan o ki İnanır, 90’ların sonundaki medya düzeninde ideal anlamda haberciliği yapabileceği bir ekranı bulamadı.

Daha sonra bir daha haber içerikli bir işte yer almayan İnanır, yeniden oyunculuk projelerine döndü.