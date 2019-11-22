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Kadıralak Yaylası ve Dipsiz Göl'e yeni düzenleme

Bitlis sınırları içerisindeki Dipsiz Göl ve Trabzon'da bulunan Kadıralak Yaylası'nın yok olmaması için bir dizi önlem alındı.

AA | 22.11.2019 - 17:42..
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Kadıralak Yaylası ve Dipsiz Göl'e yeni düzenleme

Sinop'ta gerçekleşen İl Değerlendirme Toplantısı'nda Trabzon’un Tonya ilçesindeki Kadıralak Yaylası ve Dipsiz Göl ile ilgili açıklamalar yapıldı.

"KADIRALAK YAYLASI HİÇBİR ZAMAN İMARA AÇILMAYACAK"

Trabzon’un Tonya ilçesindeki Kadıralak Yaylası’nın imara açılacağı yönündeki, tartışmaların sorulması üzerine Kurum, "Türkiye’nin tüm doğal güzelliklerini korumaya yönelik hedeflerimiz var. Yüzde 9 olan korunan alanlarımızın miktarını 2023'te yüzde 17’e çıkaracak ve bu noktada yapılması gereken millet bahçeleri, doğal sit alanları ve özel çevre alanlarının artırılması gibi adımları da kararlı bir şekilde atmaya gayret gösteriyoruz. Kadıralak Yaylası’na da bakışımız bunun dışında değildir. Doğal sit alanı içerisinde bulunan yaylamızdaki eski sit alanı miktarı 2 milyon metrekare iken almış olduğumuz karar ile sit alanı miktarını 4 kat artırarak yaklaşık 7,6 milyon metrekareye çıkardık. Yaylamız hiçbir zaman altını çizerek söylüyorum, Kadıralak yaylamız hiçbir zaman imara açılmayacaktır. Aksine koruma alanını dört kat artırarak daha da büyüttük ve alan miktarıyla birlikte burada atılacak her türlü adım da bakanlığımız uhdesinde Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüz onayıyla yapılacaktır." diye konuştu.

Kadıralak Yaylası ve Dipsiz Göl'e yeni düzenleme

(Kadıralak Yaylası'ndan bir görüntü)

DİPSİZ GÖL'E YÖNELİK DÜZENLEME

Bakan Kurum Gümüşhane'de bulunan Dipsiz Göl'e ilişkin soru üzerine ise gölle ilgili istemedikleri bir sürecin yaşandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Dipsiz Göl’ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik eylem planı belirlediklerini anlatan Kurum, "Bakanlığımız, bakan yardımcımız ve ilgili genel müdürlüğümüzle birlikte olayı yerinde takip ediyoruz. Valiliğimizle bu süreci yürütüyoruz. Gölümüzü eski haline getirecek, göl kıyısındaki mikroorganizmaları yeniden canlandıracak ve aynı su seviyesini koruyacak şekilde su takviyesini doğal olarak buraya yapıyoruz. Bundan sonra izinsiz kazıların yapılmaması amacıyla da Çevre Etki Değerlendirme Yönetmeliğinde değişikliğe gittik. Türkiye'nin neresinde olursa olsun yapılacak kazılara ilişkin, artık bakanlığımızdan ÇED raporu alma zorunluluğu getirdik ve yeni düzenlemeyle birlikte de doğal güzelliklerimizi koruma altına alacak, bilinçsiz define aramalarının da önüne geçmiş olacağız." dedi.

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Kadıralak Yaylası ve Dipsiz Göl'e yeni düzenleme

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