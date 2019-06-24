Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli'nin Mehter Marşı ile İstanbul'a girişine göndermede bulundu.

Kaftancıoğlu'ndan Bahçeli'ye İzmir Marşı ile gönderme

Kilis Mehmet Uluğ Can Ortaokulu'nda eğitim gören Suriyeli Muhammet Halil, Liselere Geçiş Sınavı'ndan tüm sorulara doğru cevap vererek tam puan aldı.

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Fikret Orman'dan Beşiktaş gündemine ilişkin açıklamalar

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gündeme dair transferlerden planlamalara ve yeni sezona kadar çok önemli açıklamalarda bulundu.