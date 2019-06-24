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Kaftancıoğlu'ndan Bahçeli'ye İzmir Marşı ile gönderme

Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli'nin Mehter Marşı ile İstanbul'a girişine göndermede bulundu.

Haber Merkezi | 24.06.2019 - 23:03..
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23 Haziran  öncesinde seçim çalışmaları için mitili İstanbul'a atacağını söyleyip İstanbul'a Mehter Marşı eşliğinde giren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüntüleri gündemde geniş yankı uyandırmıştı.

MHP Lideri, geniş bir konvoy eşliğinde İstanbul'a Mehter Marşı eşliğinde girdiği görüntüleri "Hareket İstanbul'da" notuyla sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Devlet Bahçeli İstanbul'a Mehter Marşı ile girdi VİDEO


KAFTANCIOĞLU'NDAN  MİSİLLEME

23 Haziran'da İBB Başkanlığı seçimlerini CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanması sonrası, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Devlet Bahçeli'nin o görüntülerine göndermede bulundu.

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Bahçeli'nin paylaştığı  görüntüleri alıntılayarak geri sardırıp arka fona da İzmir Marşı'nı koyarak paylaştı.

Canan Kaftancıoğlu’ndan Bahçeli’ye Mehter Marşı göndermesi İZLE

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