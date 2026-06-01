Kağıthane'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüpheliyi kaçırmaya çalıştılar

Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park polisi, 16 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir eve baskın yaptı.

Ekipler, etrafta güvenlik tedbiri aldıktan sonra kapıyı çaldı.

Şüphelilerin kapıyı açmaması üzerine polis ekipleri, kapıyı koçbaşıyla açmak için hazırlık yaptı.

BALKONDAN POŞET ATTI

Bu sırada çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, evde bulunan Özlem E.’nin balkondan poşetler attığını gördü.

Atılan paketlerde 59,8 gram marihuana, 4 parça halinde 14 gram kokain ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

KAPIYI KIRACAKKEN AÇTI

Polis ekipleri kapıyı kırmaya hazırlandığı sırada pazarcı olduğu öğrenilen İbrahim E., kapıyı açtı.

Evde yapılan aramada da 2 parça halinde toplam 1,25 gram kokain bulundu.

KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR

Aramanın tamamlanması sırasında İbrahim E.’nin dayısı olduğu öğrenilen marangoz Şeyhmuz E., ağabeyi tekstilci Tarık T. ve kurye Emin E. eve geldi. 3 kişi, gözaltına alınan İbrahim E.’yi kaçırmaya çalıştı.

Polis ekiplerine direnerek zorluk çıkaran şüphelilere takviye ekiplerin desteğiyle müdahale edildi.

Arbede sonrası 5 kişi gözaltına alındı.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için Çağlayan Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Şüphelilerden İbrahim E. ve Özlem E.’nin 'Açıktan hırsızlık', Şeyhmuz E.’nin 'Uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve sahtecilik', Tarık T.’nin 'Hırsızlık', Emin E.’nin ise ,'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçlarından kayıtları bulunduğu öğrenildi.

Toplam 13 suç kaydı bulunan şüphelilerden İbrahim E. ile Özlem E., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

Şeyhmuz E., Tarık T. ve Emin E. ise 'Görevli memura mukavemet' suçundan yapılan işlemlerin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.