Kağıthane'de yıkım krizi: Yan binalar hasar gördü, iki apartman tahliye edildi

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Harmantepe Mahallesi Tan Sokak'ta, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binada yıkım çalışmalarına başlanmasının ardından çevredeki binalarda sarsıntılar hissedildiği iddia edildi.

Mahalle sakinlerinin anlatımına göre, iş makineleriyle gerçekleştirilen yıkım sırasında gerekli koruma ve güvenlik tedbirleri alınmadı. Çalışmalar ilerledikçe bitişikte bulunan iki binada çatlaklar oluştuğu, bazı bölümlerde ise yapısal hasar meydana geldiği belirtildi.

Oluşan risk nedeniyle iki apartmanda yaşayan vatandaşlar, evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

VATANDAŞLARDAN GÜVENLİK ÖNLEMİ TEPKİSİ

Yıkım çalışmalarının başından itibaren endişelerini dile getirdiklerini söyleyen mahalle sakinleri, sürecin yeterince denetlenmediğini savundu. Vatandaşlar, özellikle yoğun yerleşim alanlarında gerçekleştirilen yıkımlarda daha kapsamlı güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini ifade etti.

Bina sakinleri, çalışma alanında koruyucu bariyerlerin ve çevre güvenliğinin yetersiz olduğunu, yaşanan hasarın ise ihmalin sonucu olduğunu öne sürdü.

“DEPREM OLUYOR GİBİ SALLANDIK”

Yıkım sırasında hasar gören binada oturan Akın Şahin, yaşananları endişe verici sözlerle anlattı.

Yan taraftaki binaların kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldığını belirten Şahin, kendi binalarının da eski ve riskli bir yapı olduğunu daha önce ilgili kurumlara bildirdiğini söyledi. Kendisine, gerekli hassasiyetin gösterileceği ve binaya zarar verilmeyeceği yönünde bilgi verildiğini ifade eden Şahin, yıkımın beklediklerinden farklı şekilde gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Çalışmalar sırasında bina sakinlerinden telefon aldığını söyleyen Şahin, apartmanda deprem hissi yaratan sarsıntılar yaşandığını, bu nedenle vatandaşların panikle binayı terk ettiğini dile getirdi.

DAİRELERDE ÇATLAKLAR VE AÇIKLIKLAR OLUŞTU İDDİASI

Şahin, iş makinelerinin yıkım sırasında kendi binalarına kadar ulaştığını ileri sürerek ikinci kattaki bir dairede, yatak odası duvarının zarar gördüğünü ve pencere büyüklüğünde açıklık oluştuğunu iddia etti.

Komşu binada da çatı kısmından iç bölümlere kadar uzanan hasarlar meydana geldiğini belirten Şahin, yıkımın çevre yapılara etkisinin göz ardı edildiğini savundu.

“DOĞALGAZIMIZ HABERSİZ KESİLDİ”

Yaşanan süreçte yalnızca yapısal hasar değil, altyapı sorunlarıyla da karşılaştıklarını öne süren Şahin, doğalgaz hatlarının birkaç kez haber verilmeden kesildiğini söyledi. Daha sonra ekiplerin gelerek bağlantılar üzerinde işlem yaptığını belirten Şahin, mahalle sakinlerinin gün boyunca yetkili kurumlardan yeterli açıklama alamadığını ifade etti.

TAHLİYE KARARI SONRASI GÖZLER YETKİLİLERDE

Hasar tespit çalışmalarının sürmesi beklenirken, tedbir amacıyla boşaltılan iki apartmanın geleceğine ilişkin kararın, yapılacak teknik incelemelerin ardından netleşeceği öğrenildi.

Mahalle sakinleri ise hem mevcut risklerin ortadan kaldırılmasını hem de bundan sonraki yıkım süreçlerinde daha sıkı denetim ve güvenlik tedbirleri uygulanmasını talep ediyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.