Kahramanmaraş’ta damat, kız istemeye kebap buketiyle gitti

Kahramanmaraş’ta kebap buketli kız isteme…

Kebapçı Doğan Gündeş, kız arkadaşı, güzellik uzmanı Rabia Parlak’ı ailesinden istemeye giderken çiçek yerine kebap buketi yaptırdı.

"KEBAPÇININ KIZ İSTEMESİ BÖYLE OLUR"

Gündeş, ailesi ve arkadaşlarıyla gittiği kız evinde, kendisini kapıda karşılayan Rabia Parlak’a “Kebapçının kız istemesi böyle olur.” diyerek kebap buketini verdi.

GÜL YAPRAKLARI FIRLATTI

Doğan Gündeş, daha sonra Rabia Parlak’ın üzerine gül yaprakları attı.

Rabia Parlak ise kebap buketini görünce şaşkınlığını gizleyemeyip Gündeş’e teşekkür etti.