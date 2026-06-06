Kahramanmaraş'ta doğalgaz hattında korkutan patlama

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Kahramanmaraş'ta korkutan patlama...

Merkez Onikişubat ilçesi Beyazıtlı Bulvarı'nda, ekiplerin yürüttüğü altyapı çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

ÇEVREYİ GAZ KOKUSU SARDI

Patlama sonrası çevreyi yoğun gaz kokusu sardı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki iş yerlerinde ve binalardaki vatandaşlar, panikle dışarı çıkıp bölgeden kaçmaya çalıştı.

GAZ AKIŞINI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye doğalgaz, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgede güvenlik önlemi alarak gaz akışını kontrol altına almak için çalışma başlattığı öğrenildi.

"İLK ANDA DEPREM OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK"

Görgü tanıklarından esnaf Samer Koca, patlama sesiyle korktuklarını söyleyerek, "Bir anda şiddetli patlama sesi duyduk. Hemen ardından yoğun bir doğalgaz kokusu çevreyi sardı. Patlamanın etkisiyle çevredeki iş yerlerinde yankılanmalar oldu. Vatandaşlar panikle dışarı çıkarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

İlk anda deprem olduğunu düşündük. Olayın üzerinden yaklaşık bir saat geçti, halen tedirginiz. Yetkililerin sorunu tamamen gidermesini bekliyoruz." dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.