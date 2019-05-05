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Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonunda 4 kişi yakalandı

Bir apart daireye düzenlenen fuhuş operasyonunda, para karşılığı ilişkiye girdiği tespit edilen 2 erkek ve 2 kadın gözaltına alındı.

İHA | 05.05.2019 - 08:51..
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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri tarafından Dulkadiroğlu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde bir apart daireye fuhuş operasyonu düzenlendi.

ÇOK SAYIDA KAYITLARI ÇIKTI

Operasyonda, para karşılığı ilişkiye girdiği tespit edilen 2 erkek ve 2 kadın suçüstü yakalandı. Kadınların, Mersin'den Kahramanmaraş'a geldiği ve sürekli fuhuş yaptığı, geçmişte de çok sayıda kayıtlarının olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonunda 4 kişi yakalandı

DAİRE KAPATILDI

Hasret ve Gözde kod isimlerini kullanarak müşteri arayan ve yerleştikleri apart daireyi fuhuş amaçlı kullanan kadınların, müşteri olarak gelen 2 erkekle de 450 TL karşılığında anlaştıkları öğrenildi. Şahıslara toplamda 2 bin 588 TL para cezası yazılırken, apart dairenin kapatılarak mühürleme işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonunda 4 kişi yakalandı

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