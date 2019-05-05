Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonunda 4 kişi yakalandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri tarafından Dulkadiroğlu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde bir apart daireye fuhuş operasyonu düzenlendi.

ÇOK SAYIDA KAYITLARI ÇIKTI

Operasyonda, para karşılığı ilişkiye girdiği tespit edilen 2 erkek ve 2 kadın suçüstü yakalandı. Kadınların, Mersin'den Kahramanmaraş'a geldiği ve sürekli fuhuş yaptığı, geçmişte de çok sayıda kayıtlarının olduğu belirtildi.

DAİRE KAPATILDI

Hasret ve Gözde kod isimlerini kullanarak müşteri arayan ve yerleştikleri apart daireyi fuhuş amaçlı kullanan kadınların, müşteri olarak gelen 2 erkekle de 450 TL karşılığında anlaştıkları öğrenildi. Şahıslara toplamda 2 bin 588 TL para cezası yazılırken, apart dairenin kapatılarak mühürleme işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.