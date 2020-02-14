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Kahramanmaraş'ta köpek ve vahşi hayvanlar zehirlendi

Kahramanmaraş’ta bir kişi, çoban köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğünü ileri sürdü. Şahıs, ektiği görüntülerle beraber jandarmaya müracaat ederek suç duyurusunda bulundu.

İHA | 14.02.2020 - 04:38..
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Kahramanmaraş kent merkezine 57 kilometre uzaklıkta bulunan Onikişubat ilçesi Sadıklı Mahallesi'nde yaşayan Ökkeş Canik, çoban köpeklerinin zehirlendiğini birinin de öldüğünü söyleyerek jandarmaya müracaat etti.

YABANİ HAYVANLARI DA ZEHİRLEDİLER

Köpekleri ve hayvanları zehirleyip öldüren şahıs hakkında şikayetçi olan Canik, köpeklerin dışında yabani hayvanların da zehirlenip öldürüldüğüne şahit olduğunu söyledi.

Köpekleri zehirlenen vatandaş isyan etti VİDEO

"BİZ BU DÜNYADA YAŞIYORSAK BU HAYVANLAR DA YAŞASIN"

Canik, “Ben köpeklerimi besliyordum ve arabayla gelen iki kişi köpeklerime ekmek attı. Köpeklerim ekmekleri yedi ama verdikleri zehirli ekmekmiş. Bunu yapanlar hakkında jandarma ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Biz bu dünyada yaşıyorsak bu hayvanlar da yaşasın” dedi.

Kahramanmaraş'ta köpek ve vahşi hayvanlar zehirlendi

Kahramanmaraş'ta köpek ve vahşi hayvanlar zehirlendi

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