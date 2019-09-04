Kahramanmaraş'ta market sahibi kaldırım taşını söküp çaldı

Kahramanmaraş'ın Tekerek Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı'na hafif ticari araçla gelen 4 kişi, kaldırım taşlarını sökmeye başladı.

KALDIRIM TAŞLARINI TEK SÖKTÜLER

Bu sırada yoldan geçen bir kişi o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde ellerinde eldiven olan kişiler, kaldırım taşlarını tek tek söküp araca taşıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Yerinden çıkarmakta zorlandıkları taşları tekmeyle yerinden çıkaran şüphelilerin görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis, yaptığı araştırmada aracın Ayhan Ö.'ye ait olduğunu tespit etti. Ekipler Ayhan Ö.'yü gözaltına alırken, taşları da şüphelinin işlettiği marketin önüne döşendiği ortaya çıktı.

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"TAŞLAR ATIL VAZİYETTEYDİ"

Ayhan Ö., ifadesinde kaldırım taşlarını işçilerine söktürdüğünü belirterek, "Kaldırım taşlarını atıl vaziyette görünce işçilerime aldırtıp marketimin ön tarafındaki kaldırıma döşettim" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.























