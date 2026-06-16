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Kahramanmaraş'ta orman yangını...

Ahır Dağı’nın Tömek mevkiindeki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Ormandan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çok sayıda ekip alana sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Karadan 41 personel, 2 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ve 3 su ikmal aracı ile alevlere müdahale edilirken havadan da 1 yangın söndürme helikopteri, yer ekibine destek verdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Orman yangını, ekiplerin 1 saat boyunca havadan ve karadan süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.