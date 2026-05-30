Kahramanmaraş'ta şantiye yangınında yaralanan işçi yaşam savaşını kaybetti
Dulkadiroğlu ilçesinde 12 gün önce işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında ağır yaralanan 25 yaşındaki Muhammet Hışır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Kahramanmaraş'ta 17 Mayıs'ta Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde bulunan 450 kişinin yaşadığı konteyner kentten dumanlar yükseldi.
Konteyner kent içerisindeki 3 katlı konteyner şantiye binasında yangın çıktı.
İÇCİLERDEN BİRİ 3. KATTAN ATLADI
Yangında 1 işçi hayatını kaybederken, 7 işçi yaralandı.
Yangında 3. kattan atlayıp ağır yaralanan Muhammet Hışır, hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alındı.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Hışır, 12 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)