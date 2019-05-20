taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Kalbi duran Minik Derin kalp masajıyla geri döndürüldü

Muğla'da ilkokul birinci sınıf öğrencisinin kalbi, ilk ders zilini beklediği okul bahçesinde durdu. Öğrenciye anında müdahale edilirken, öğretmenleri ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

DHA | 20.05.2019 - 17:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Muğla'nın Milas ilçesindeki Dr. Mete Ersoy İlkokulu 1-A sınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Derin Gümüşsoy, saat 08.15 sıralarında okul bahçesinde arkadaşlarıyla derse girmeyi beklerken yere yığıldı.

KALP MASAJI İLE DÖNDÜRÜLDÜ

Öğretmenler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Okula gelen sağlık görevlileri, küçük kızın kalbinin durduğunu belirledi. Kalp masajı yapılarak duran kalbi tekrar çalıştırılan küçük kız, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kalbi duran Minik Derin kalp masajıyla geri döndürüldü

AİLESİ VE SEVENLERİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Hayati tehlikeyi atlatamayan Derin, buradaki ilk müdahalenin ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi. 48 saat boyunca gözetim altında tutulacağı bildirilen Derin Gümüşsoy'un ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

139
FETÖ operasyonunda 249 kişiye gözaltı kararı

FETÖ operasyonunda 249 kişiye gözaltı kararı

189
Muslera tarihe geçti

Muslera tarihe geçti

65
Google, Huawei'ye rest çekti

Google, Huawei'ye rest çekti

169
Almanya'dan Schengen vizesine katı kurallar

Almanya'dan Schengen vizesine katı kurallar

144
Fırtına Vadisi'ndeki yıkımlara tebligat engeli

Fırtına Vadisi'ndeki yıkımlara tebligat engeli

150
Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan taraftarlara saldırı

Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan taraftarlara saldırı

401
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir