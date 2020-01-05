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Kamboçya'da inşaat çöktü: 36 ölü

Kamboçya'da inşaat halindeki 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu 36 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

İHA | 05.01.2020 - 12:11..
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Kamboçya'nın liman kenti Kep'te bulunan inşaat halindeki 7 katlı beton bir binanın çökmesi sonucu işçilerin moloz altında kalmasıyla 36 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandığı duyuruldu.

Yetkililer kurtarma operasyonlarının ardından yaptığı açıklamada, ölenlerin 6'sının çocuk ve 14'ünün kadın olduğunu bildirirdi.

Çocukların neden inşaat sahasında bulunduğuna dair herhangi bir bilgi ise verilmedi.

Kamboçya'da inşaat çöktü: 36 ölü

''ABD'DE DE OLUYOR''

Kep Valisi Ken Satha, inşaat halindeki binanın sahibi olan Kamboçyalı bir çiftin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını ifade etti. Kamboçya Başbakanı Hun Şen ise hiçbir yetkilinin kovulmayacağını belirterek, "Bina çökmeleri sadece Kamboçya'da değil, ABD de dahil olmak üzere başka yerlerde de gerçekleşiyor" dedi.

Kamboçya'da inşaat çöktü: 36 ölü

Kamboçya'da inşaat çöktü: 36 ölü

Kamboçya'da inşaat çöktü: 36 ölü

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