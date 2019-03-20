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Kamışlı'daki teröristleri korku saldı

TSK'nın Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği operasyon öncesinde hazırlık yapmaya başlayan teröristler, Suriye'nin Kamışlı kentine tünel inşa ediyor.

DHA | 20.03.2019 - 17:29..
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Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna başlama kararı almasının ardından Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı'daki PKK/YPG'li teröristleri korku saldı.

'U' ŞEKLİNDE BETON BLOKLAR TAŞINDI

Teröristlerin, sınır hattında uzun mesafe kazdıkları hendeklerde beton bloklarla tünel inşa ettiği belirtildi. Tırlarla bölgeye getirilen 'U' şeklindeki beton bloklar, ters şekilde yan yana dizilip tünel haline getirilerek üzeri iş makineler aracılığıyla toprakla örtülüyor. Beton blokların taşınması ve yerleştirilmesi sırasında bir grup teröristin de üzerinde makineli tüfeklerin bulunduğu kamyonetlerle bölgeden geçtiği görüldü.

Kamışlı'daki teröristleri korku saldı

OPERASYONLARDAN KAÇMAK İÇİN TÜNEL

Güvenlik kaynakları, teröristlerin, Türkiye'nin olası operasyonu sırasında kaçmak için yer altında güzergâh oluşturduklarını söyledi. Teröristlerin tünel inşası sürürken, Türkiye tarafından da güvenlik önlemleri artırıldı.

Kamışlı'daki teröristleri korku saldı

Kamışlı'daki teröristleri korku saldı

Kamışlı'daki teröristleri korku saldı

Kamışlı'daki teröristleri korku saldı

Kamışlı'daki teröristleri korku saldı

Kamışlı'daki teröristleri korku saldı

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