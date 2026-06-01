Kamu İhale Kurumu, 10 yeni personel alımı yapacak
Kamu İhale Kurumu'nda büro ve iletişim görevlisi pozisyonları için ilan yayımlandı. Adaylar, başvurularını 1-10 Temmuz tarihleri arasında e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirecek.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Kamu İhale Kurumu'nun eleman alımına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kurum, 7 büro ve 3 iletişim görevlisi olmak üzere 10 personel alacak.
Gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru işlemlerini 1 Temmuz-10 Temmuz tarihlerinde e-Devlet'ten "Kamu İhale Kurumu - Kariyer Kapısı" veya "Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr)" platformları üzerinden tamamlayabilecek.
SINAV TARİHİ
Sınav, 3-6 Ağustos'ta Kurumda sözlü usulde yapılacak.
Adayların sınava gireceği tarih ve saat, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)