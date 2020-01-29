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Kan kanseri olduğunu öğrendi, 2 gün sonra kurtarılamadı

İzmit'te, 26 yaşındaki kadın, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kan kanseri teşhisi konulduktan bir gün sonra hayatını kaybetti.

DHA | 29.01.2020 - 09:26..
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İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Kübra Ataş, önceki gün karın ağrısı şikayetiyle aynı mahallede bulunan sağlık merkezine başvurdu.

Kübra Ataş'a yapılan tetkikler sonucunda kan kanseri teşhisi konuldu.

Kan kanseri olduğunu öğrendi, 2 gün sonra kurtarılamadı

2 SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Teşhisin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Kübra Ataş, tedavi altına alındı. Ataş, dün yaşamını yitirdi. Kübra Ataş'ın cenazesi, bugün Alikahya Hayırseverler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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