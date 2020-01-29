Kan kanseri olduğunu öğrendi, 2 gün sonra kurtarılamadı

1 Apple, iPhone 11 serisi sayesinde gelirlerini artırdı Apple’nın iPhone satışlarından elde ettiği gelir, 2019'un son çeyreğinde yüzde 8 artarak 56 milyar dolar oldu.

2 Cleveland, Elazığ ve Malatya'yı unutmadı Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen insanlar için kampanya başlatan Cedi Osman'a kulübü de destek oldu. Cavaliers, Wizards ile oynanan maçta depremzedeleri unutmadı.

3 Elektrikli araçlar yakıt maliyetini düşürüyor Tüm dünya elektrikli araca yönelmişken ve yerli otomobilimiz de elektrikli olarak üretileceği için şarj istasyonlarının sayısını artırmak ve alt yapılarını sağlamak gerekliliği ortaya çıktı.

4 Trump'ı dinleyen Filistinliler çılgına döndü Amerika ile İsrail'in Orta Doğu'daki yeni işgal planları, kabul görmüyor.

5 İranlı bir kişinin mide ve bağırsağından uyuşturucu çıktı Kars Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı uyuşturucu operasyonunda, bağırsak ve midesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan yabancı uyruklu kişi ile beraberindeki 4 zanlı gözaltına alındı.

6 Mustafa Sandal: Defne'yi sormayın Mustafa Sandal, kitabında yer verdiği için davalık olduğu Defne Samyeli hakkında konuşmak istemedi.