Kanada Başbakanı Carney’den Türkiye’ye övgü

Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerin gelişen seyrine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, Ankara’nın hem NATO içerisindeki konumuna hem de bölgesel etkinliğine vurgu yaptı. Türkiye’yi yalnızca ittifakın önemli bir üyesi olarak değil, aynı zamanda geniş bir coğrafyada belirleyici rol üstlenen stratejik bir aktör olarak nitelendiren Carney, iki ülke arasındaki iş birliğinin giderek güçlendiğini ifade etti.

Toronto’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kanada Başbakanı, Türkiye ile ilişkilerin geleceğine yönelik olumlu mesajlar verirken, önümüzdeki aylarda Ankara ile temaslarını artıracağını da açıkladı.

“TÜRKİYE NATO’NUN EN ÖNEMLİ MÜTTEFİKLERİNDEN BİRİ”

Carney, açıklamasında Türkiye’nin NATO içindeki ağırlığına dikkat çekerek ülkenin, ittifakın güvenlik mimarisinde vazgeçilmez bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Türkiye’nin jeopolitik konumu, askeri kapasitesi ve bölgesel krizlerde oynadığı rol nedeniyle NATO açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Carney, Ankara’nın güvenlik politikalarında etkin ve belirleyici bir aktör olduğunu söyledi.

Kanada Başbakanı, “Türkiye, inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki” sözleriyle Ankara’nın ittifak içindeki stratejik değerine vurgu yaptı.

BALKANLAR, ORTA DOĞU VE KAFKASYA VURGUSU

Carney, Türkiye’nin etkisinin yalnızca NATO çerçevesiyle sınırlı olmadığını belirterek, ülkenin geniş bir coğrafyada önemli bir güç merkezi olarak öne çıktığını ifade etti.

Balkanlar’dan Orta Doğu’ya, Kafkasya’dan çevre bölgelere kadar uzanan stratejik hatta Türkiye’nin etkili bir konuma sahip olduğunu kaydeden Carney, Ankara’nın bölgesel istikrar, diplomasi ve güvenlik konularında önemli sorumluluklar üstlendiğini dile getirdi.

Kanadalı lider, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada en önemli stratejik ortaklardan ve güçlerden biri olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki temasların bu çerçevede daha da önem kazandığını söyledi.

“İLİŞKİLERİMİZ DERİNLEŞİYOR”

Kanada ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son dönemde daha güçlü bir zemine oturduğunu ifade eden Carney, karşılıklı iş birliğinin farklı alanlarda gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

Savunma, güvenlik, ticaret ve diplomasi başta olmak üzere birçok konuda Ankara ile yakın temas halinde olduklarını belirten Carney, “Türkiye ile derinleşen bir ilişkimiz var.” diyerek iki ülke arasındaki olumlu diyaloğun altını çizdi.

Uzmanlar, Carney’nin açıklamalarının, Kanada’nın Türkiye ile ilişkilerini daha ileri bir seviyeye taşıma iradesinin göstergesi olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

NATO ZİRVESİ İÇİN ANKARA’YA GELECEK

Kanada Başbakanı, Türkiye ile temaslarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini açıkladı. Bu kapsamda Carney, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi toplantısına katılacağını duyurdu.

Zirvede ittifakın güvenlik gündemi, bölgesel gelişmeler ve küresel tehditlere karşı ortak politikaların ele alınması beklenirken, liderler arasındaki ikili görüşmelerin de diplomatik temaslara ivme kazandıracağı değerlendiriliyor.

YIL SONUNDA YENİDEN TÜRKİYE ZİYARETİ PLANLIYOR

Carney, NATO Zirvesi’nin ardından yıl sonuna doğru Türkiye’ye bir kez daha gelmeyi planladığını belirterek, Ankara ile sürdürülen diyaloğun devam edeceğinin mesajını verdi.

Bu ziyaretin, Kanada-Türkiye ilişkilerinin ekonomik, siyasi ve güvenlik boyutlarında yeni iş birliği alanlarının değerlendirilmesine zemin hazırlaması bekleniyor.

Kanada Başbakanı’nın açıklamaları, iki NATO müttefiki arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin olumlu beklentileri güçlendirirken, Türkiye’nin uluslararası diplomasi ve bölgesel güvenlik alanındaki stratejik konumuna yönelik dikkat çekici bir değerlendirme olarak öne çıktı.