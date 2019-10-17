Kanada vatandaşı YPG'li etkisiz hale getirildi

Fırat'ın doğusunda kahraman Mehmetçiğimizin, YPG'li teröristleri bölgeden temizlemek için sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Kanada, İsrail gibi ülkeler YPG'nin yanında saf tuttu.

Birçok devlet, YPG'ye desteğini göstermek için ise Türkiye'ye silah ambargosu uygulama kararı aldı.

Bu ülkelerden biri de Kanada'ydı...

Kanada hükümeti, Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye'ye yapılan silah ihracatını durdurduğunu açıklamıştı.

KANADALILAR YPG'YE KATILIYOR

Şanlı ordumuz, Barış Pınarı Harekatı'nın 9. gününde de YPG'ye inlerini mezar ediyor. Birçok devletten YPG'ye katılanların arasında Kanada vatandaşlarının sayısı dikkat çekiyor.

Son olarak Kanada vatandaşı olan YPG'li bir terörist, Resulayn'da öldürüldü.



