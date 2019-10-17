taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8925
Euro
6.5542
Altın
1489.29
Borsa
93356.73
Gram Altın
282.566
Bitcoin
47455.91

Kanada vatandaşı YPG'li etkisiz hale getirildi

Türkiye'ye karşı silah ambargosu uygulayan Kanada'nın vatandaşları, YPG'ye askerlik ediyor. Son olarak Kanadalı bir teröristin, öldürüldüğü açıklandı.

Haber Merkezi | 17.10.2019 - 15:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Kanada vatandaşı YPG'li etkisiz hale getirildi

Fırat'ın doğusunda kahraman Mehmetçiğimizin, YPG'li teröristleri bölgeden temizlemek için sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Kanada, İsrail gibi ülkeler YPG'nin yanında saf tuttu.

Birçok devlet, YPG'ye desteğini göstermek için ise Türkiye'ye silah ambargosu uygulama kararı aldı.

Bu ülkelerden biri de Kanada'ydı...

Kanada hükümeti, Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye'ye yapılan silah ihracatını durdurduğunu açıklamıştı.

KANADALILAR YPG'YE KATILIYOR

Şanlı ordumuz, Barış Pınarı Harekatı'nın 9. gününde de YPG'ye inlerini mezar ediyor. Birçok devletten YPG'ye katılanların arasında Kanada vatandaşlarının sayısı dikkat çekiyor.

Son olarak Kanada vatandaşı olan YPG'li bir terörist, Resulayn'da öldürüldü.

Kanada vatandaşı YPG'li etkisiz hale getirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında kavga

Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında kavga

349
Semih Yalçın’ın acı günü: Oğlunu kaybetti

Semih Yalçın’ın acı günü: Oğlunu kaybetti

201
Ece Üner'den asker selamı

Ece Üner'den asker selamı

110
Almanya'da PKK'lılar, Türk bayrağı açanlara saldırdı

Almanya'da PKK'lılar, Türk bayrağı açanlara saldırdı

157
LGBT+ Kulübü, İstiklal Marşı ile dalga geçti

LGBT+ Kulübü, İstiklal Marşı ile dalga geçti

295
Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup ortaya çıktı

Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup ortaya çıktı

304
YPG'li teröristler, Mehmetçik karşısında çaresiz

YPG'li teröristler, Mehmetçik karşısında çaresiz

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir