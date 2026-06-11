Kanada'da 16 yaş altına sosyal medya kısıtlaması tasarısı parlamentoda

Çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan tedbirler alan ülkelerin sayısı artıyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan planı, önümüzdeki günlerde açıklayacağını duyurdu.

KANADA'DA TASARI SUNULDU

İngiltere'nin ardından bir gelişme de Kanada'da yaşandı.

Kanada Kültür Bakanlığı tarafından parlamentoya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarını kullanmasını kısıtlayan bir yasa tasarısı gönderildi.

"YASALAR TEKNOLOJİYE AYAK UYDURMALI"

Tasarıyı sunan Kanada Kültür Mirası Bakanı Marc Miller, "Güvenli Sosyal Medya Yasası" isimli tasarının sosyal medya hizmetleri ve yapay zeka sohbet robotlarının, zarar oluşmadan önce önlem almasını amaçladığını belirterek şunları söyledi:

"Teknoloji geliştikçe, yasalarımızın da buna ayak uydurmasını sağlamalıyız çünkü ebeveynler bu zorluklarla tek başlarına mücadele edemezler. Çocukların güvenliği sonradan akla gelmemeli."

YAPAY ZEKA ROBOTLARI ZARARLI İÇERİĞİ ENGELLEYECEK

Yasa kapsamında yapay zeka sohbet robotları, zararlı içeriğin yayılmasının önlenmesi ve kriz anlarında zararın önüne geçilmesiyle yükümlü olacak.

Ayrıca sosyal medya hizmetleri 16 yaşın altındakilere yasak olacak ancak gerekli çocuk güvenliği önlemlerini almaları durumunda bu yasaktan muaf tutulabilecekler.