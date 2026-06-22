Kanada'da silahlı saldırı: 1'i polis 2 kişi öldü

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Kanada'nın Montreal kenti Cote-des-Neiges semtinde silahlı saldırı düzenlendi.

Montreal Komiseri Fady Dagher, basına yaptığı açıklamada saldırı sonucu 1'i polis 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralı 1 polisin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

"ŞÜPHELİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Dagher, şüphelinin etkisiz hale getirildiğini, saldırının sebebinin henüz bilinmediğini, ancak saldırı silahının ele geçirildiğini ifade ederek olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Quebec Eyaleti Başbakanı Christine Frechette, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıdan ötürü derin üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti.