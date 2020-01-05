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Kanada'da uçağın iniş takımlarındaki tekerlek düştü

Montreal-Saguenay seferini yapmak üzere olan uçağın, pistten kalkışı sırasında tekeri çıktı. Uçak güvenli bir şekilde acil iniş yaptı.

DHA | 05.01.2020 - 11:09..
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Kanada'nın Montreal kentinden, Qubec'e bağlı Saguenay bölgesine uçuş yapan uçağın pistten kalkışı sırasında iniş takımlarındaki tekerlerden biri düştü.

HAVADA BİR TUR ATTIKTAN SONRA PİSTE GERİ İNİŞ YAPTI

49 yolculu uçağın pilotları, tekerleğin piste düşmesinin ardından kalkışı tamamlayarak havada bir tur attı ve havaalanına geri iniş yaptı.

Bölgesel havayolu şirketi Jazz Aviation’dan yapılan açıklamada, uçağın güvenli bir şekilde acil iniş yaptığı, kimsenin zarar görmediği belirtildi.

Kanada'da uçağın iniş takımlarındaki tekerlek düştü ViDEO

Kanada'da uçağın iniş takımlarındaki tekerlek düştü

Kanada'da uçağın iniş takımlarındaki tekerlek düştü

Kanada'da uçağın iniş takımlarındaki tekerlek düştü


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