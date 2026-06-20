Kanada'dan konserve sebze ithalatına ek vergi

Kanada Maliye Bakanlığı, konserve sebze sektörünü korumaya yönelik geçici önlem kapsamında ithal ürünlere yüzde 10 oranında ek vergi getirildiğini açıkladı.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren uygulamanın, en fazla 200 gün süreyle devam edeceği bildirildi.

AMAÇ YERLİ ÜRETİCİLERİ KORUMAK

Bakanlık açıklamasında, kararın Kanada'daki konserve sebze sektörünün karşı karşıya olduğu sorunları hafifletmek, ticaret sapmasının etkilerini azaltmak ve piyasa koşullarını istikrara kavuşturmak amacıyla alındığı belirtildi.

Önlemin, Kanadalı çiftçileri ve gıda işleme sanayisini korumayı hedeflediği ifade edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin mart ayında başlatılan koruma soruşturmasını sürdürdüğü kaydedildi.

Soruşturmada, konserve sebze ithalatındaki artışın ülkenin sebze işleme sektörüne ciddi zarar verip vermediği inceleniyor. Mahkemenin çalışmalarını 9 Eylül'e kadar tamamlaması bekleniyor.

BAZI ÜLKELER MUAF TUTULDU

Mahkemenin ciddi zarar tespit etmesi halinde kalıcı önlemler konusunda hükümete tavsiyede bulunacağı, aksi durumda ise geçici verginin kaldırılacağı belirtildi.

Kanada'nın uluslararası ticaret yükümlülükleri kapsamında ABD, Meksika, İsrail, Şili ve gelişmekte olan ülkelerden yapılan konserve sebze ithalatı ise ek vergiden muaf tutuldu.