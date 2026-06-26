Kanallarıyla büyülüyor: Türkiye’nin Venedik’i tatilcilerin yeni favorisi oldu

İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayanlar için hafta sonu tatili denince artık akla ilk gelen yer Eskişehir oluyor.

Hızlı trenin sağladığı büyük konfor sayesinde şehre ulaşım çok kolaylaştığı için, ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor.

Hem tarihi hem de modern yapısıyla dikkat çeken şehir, kendine has atmosferiyle görenleri adeta büyülüyor.

Görenler “Yerli Venedik” diyor

Eskişehir'i ziyaret edenlerin en çok yaptığı yorum ise şehrin "yerli Venedik" benzetmesini sonuna kadar hak ettiği yönünde.

Porsuk Çayı'nın kıyısında yapılan tekne ve gondol turları, ziyaretçilere sanki Avrupa'daymış hissi veriyor.

Şehrin en sevilen noktalarından biri olan Odunpazarı ise, tarihi renkli evleriyle ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Tarihi ve doğayı birleştiriyor

Eskişehir, yalnızca modern yüzüyle değil, binlerce yıllık geçmişiyle de öne çıkıyor. Frigyalılar tarafından Porsuk Nehri kıyısında kurulan şehir, Yunus Emre ve Nasreddin Hoca gibi önemli değerlerin izlerini taşıyor.

Ayrıca, meşhur lületaşı ve şifalı sıcak su kaynakları da şehri özel kılan diğer güzellikler arasında yer alıyor. Hem uygun fiyatlı hem de dolu dolu bir tatil sunması sebebiyle yerli turistlerin gözdesi haline geldi.