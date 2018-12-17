Kanser hastasıyla uyuşturucu sevkiyatı

NATO'nun 30 testinden başarıyla geçen yerli ve milli MPT-55, 3 bin 600 metre menzile sahip ve şu an seri üretimi gerçekleştiriliyor.

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Bu otomobiller biraz değişik

Dünyanın heryerinde modifiye bir tutkudur. Bu tutkunun halktaki karşılığının farkına varan bazı otomobil firmaları kolları sıvadı. Bazı sürücüler bu çılgınlıkları kendileri tasarlayıp uyguladı.