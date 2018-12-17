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Kanser hastasıyla uyuşturucu sevkiyatı

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 35 bin 880 uyuşturucu hap ele geçirildi.

AA | 17.12.2018 - 11:06..
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İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği bilgisine ulaşan Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları otomobili uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik dedektör köpek eşliğinde araçta yapılan aramada, 35 bin 880 uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, araçtaki Turgut Ş. ve Arzu Ç.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan erkek şüphelinin kanser hastası olduğu ve yakalandığında vücudunda sondanın takılı olduğu öğrenildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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