Kanseri yenen Irmak Ünal'dan yeni paylaşım: Ben huzurumu kimseye emanet etmem
Zorlu meme kanseri tedavisiyle hayranlarına ilham veren Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, yaptığı son paylaşımıyla dikkat çekti.
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Çocukları Kayla ve Vadi'nin eğitimi için 2021'de Endonezya'nın Bali Adası'na yerleşen Irmak Ünal, Ocak 2025'te yakalandığı meme kanserini yendi. Saçları yeniden uzamaya başladı.
Kendisi gibi Bali'de yaşayan Samet Şener ile flört eden Irmak, yeni hayatıyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
DEĞİŞTİ
Ünlü isim, "Aynaya her baktığımda atlattığım fırtınaları görüyorum. Bu saç yeniden uzadı ama ben eski halime dönmedim. Yeni kurallarım var. Artık kendimi küçültmüyorum, sınırlarımı esnetmiyorum ve huzurumu kimseye emanet etmiyorum." dedi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi