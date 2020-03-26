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Kapadokya hayalet şehre döndü

Koronavirüsle mücadele kapsamında müze ziyaretleri, balon turları gerçekleştirilemezken, turistler rezarvasyonlarını iptal etti.

İHA | 26.03.2020 - 17:07..
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Türkiye'nin turistik bölgelerinden biri olan Kapadokya'da hayat neredeyse durdu.

Koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle sokaklarda insanlar görünmezken, bölge adeta hayalet şehre döndü.

MÜZE ZİYARETİ VE BALON TURLARI İPTAL EDİLDİ

İlçede koronavirüsle mücadele kapsamında müze ve ören yerleri ziyarete kapatılırken, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından da 30 Nisan 2020 tarihine kadar sıcak hava balon turları durduruldu.

Nisan, mayıs ve haziran ayında ziyarete gelecek olan yerli ve yabancı turistler rezervasyonlarını iptal etti.

Kapadokya hayalet şehre döndü

BÖLGEDEKİ TARİHİ YERLER ZİYARETE KAPATILDI

Yetkililer tarafından alınan tedbirler kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kapadokya Bölgesinde başta Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları ören yerlerini, Hacıbektaş Veli Müzesi ve yeraltı şehirleri ziyarete kapatıldı.

Kapadokya hayalet şehre döndü

Kapadokya hayalet şehre döndü

Kapadokya hayalet şehre döndü

Kapadokya hayalet şehre döndü

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