Kapadokya'da güzeller geçidi

Mankenlik ajanslarının 1-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği, 'Miss Cappadocia Güzellik Yarışması'na, 30 ülkenin güzelleri katıldı.

Yarışmada, Japonya’dan Nanami Tomita birinci, İsrail’i temsil eden Verinıka Zaporozhec ikinci ve ABD'li Senya Papizovska üçüncü oldu.

Yarışma sonrası güzeller, Kapadokya turu için sıcak hava balonuna bindi. Güzeller, balonla Kapadokya'yı havadan görme fırsatı buldu.

"HİÇ BEKLEMİYORDUM"

Güzellik yarışmanın birincisi Japon Nanami Tomita, "Kapadokya’da olmaktan çok mutluyum. Muhteşem bir ortam var. Her şey çok güzel. Birinci olmayı hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım ve sevindim" dedi.







