taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6281
Euro
6.3124
Altın
1399.43
Borsa
99634.78
Gram Altın
253.27

Kapadokya'da güzeller geçidi

Nevşehir'de düzenlenen güzellik yarışmasına 30 ülkeden katılan güzeller, sıcak hava balonuyla Kapadokya turu yaptı.

DHA | 07.07.2019 - 13:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Mankenlik ajanslarının 1-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği, 'Miss Cappadocia Güzellik Yarışması'na, 30 ülkenin güzelleri katıldı.Kapadokya'da güzeller geçidi

Yarışmada, Japonya’dan Nanami Tomita birinci, İsrail’i temsil eden Verinıka Zaporozhec ikinci ve ABD'li Senya Papizovska üçüncü oldu.

Kapadokya'da güzeller geçidi

Yarışma sonrası güzeller, Kapadokya turu için sıcak hava balonuna bindi. Güzeller, balonla Kapadokya'yı havadan görme fırsatı buldu. Kapadokya'da güzeller geçidi

"HİÇ BEKLEMİYORDUM"

Güzellik yarışmanın birincisi Japon Nanami Tomita, "Kapadokya’da olmaktan çok mutluyum. Muhteşem bir ortam var. Her şey çok güzel. Birinci olmayı hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım ve sevindim" dedi.
Kapadokya'da güzeller geçidi



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Merkez Bankası Başkanı gerekeni yapmadı

Erdoğan: Merkez Bankası Başkanı gerekeni yapmadı

686
İstanbul'da trafik magandası yol kesip araca zarar verdi

İstanbul'da trafik magandası yol kesip araca zarar verdi

505
PKK'nın sözde başkanlık konseyi üyesi öldürüldü

PKK'nın sözde başkanlık konseyi üyesi öldürüldü

192
Schröder'den ABD'ye: Muz cumhuriyeti değiliz

Schröder'den ABD'ye: Muz cumhuriyeti değiliz

72
Çaykur Rizespor: Vedat Muriç için Fenerbahçe ile anlaştık

Çaykur Rizespor: Vedat Muriç için Fenerbahçe ile anlaştık

103
AB Komisyon Başkanı'nın sade makam odası

AB Komisyon Başkanı'nın sade makam odası

245
Dünyanın en zengini Jeff Bezos boşandı

Dünyanın en zengini Jeff Bezos boşandı

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir