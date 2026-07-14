Kapadokya'da sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla havalandı

Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti.

10 yıl önce hain darbe girişiminde şehit olanlar, minnetle anılıyor.

Bu kapsamda da Kapadokya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve 253 şehidin fotoğraflarının bulunduğu afişler, sıcak hava balonlarında yer aldı.

Sıcak hava balonları bu afişlerle havalandı.

BALONLAR GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ

Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi'nde görevlilerce hazırlanan sıcak hava balonları, tur için hazırlıkların tamamlanmasının ardından gökyüzüne yükseldi.

Balon kalkış alanında Vali Hüseyin Kök, Jandarma Albay Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman hazır bulundu.

DUYGUSAL ANLAR

Balonlara şehit Ömer Halisdemir'in de fotoğrafı asıldı.

Balonları görenler o anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekerken, bir yandan da duygusal anlar yaşandı.