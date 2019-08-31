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Gurbetçiler sınırda zorlu bekleyişi eğlenceye dönüştürdü

Yaz tatillerini Türkiye'de geçirip, yaşadıkları Avrupa ülkelerine gitmek için dönüş yoluna geçen gurbetçiler, Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda 9 kilometreyi geçen kuyruk oluşturdu.

DHA | 31.08.2019 - 07:43..
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Gurbetçiler sınırda zorlu bekleyişi eğlenceye dönüştürdü

Yunanistan tarafının yavaş alım yapması ve İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan yenileme çalışmalarından kaynaklanan kuyruk, İpsala şehir merkezi girişine kadar uzadı.

Gurbetçiler sınırda zorlu bekleyişi eğlenceye dönüştürdü

Gurbetçiler sınırda zorlu bekleyişi eğlenceye dönüştürdü

ATA BİNDİLER, TRAKYA HAVASIYLA OYNADILAR

Kuyruk en çok seyyar satış yapanlara yaradı. Sırada beklemekten sıkılan İsmail Peker, kiraladığı atla şaşkın bakışlar arasında araçların arasında tur attı. Beklemekten sıkıldığını ve at kiralayıp dolaşmaya başladığını söyleyen Peker, ata binme imkanı bulduğunu ve bunu değerlendirdiğini belirtti.

Gurbetçiler sınırda zorlu bekleyişi eğlenceye dönüştürdü

Diğer gurbetçiler ise darbuka, davul ve klarnet eşliğinde çalan Trakya havalarıyla eğlendi. Gurbetçiler, müzisyenlere bahşiş vermeyi de ihmal etmedi.

Gurbetçiler sınırda zorlu bekleyişi eğlenceye dönüştürdü

BEKLEYİŞLERİ YARIM GÜNÜ GEÇTİ

Esat Bozkurt ise Londra'ya gittiğini ifade ederek, "13 saattir burada bekliyoruz. 4 saat daha bekleriz. Gümrükte kaç kişi çalışıyor, bilmiyoruz. İhtiyaç gidermek için bir yer yok. Çocuklarla perişan olduk" dedi.

Gurbetçiler sınırda zorlu bekleyişi eğlenceye dönüştürdü

Mustafa Kara da yaklaşık 12 saattir kuyrukta beklediklerini ifade ederek, "Avusturya'ya gidiyoruz. Bekleyenlerin Allah yardımcısı olsun. Daha gümrüğe giremedik" diye konuştu.

Gurbetçiler sınırda zorlu bekleyişi eğlenceye dönüştürdü

Gurbetçiler sınırda zorlu bekleyişi eğlenceye dönüştürdü

Gurbetçiler sınırda zorlu bekleyişi eğlenceye dönüştürdü

Gurbetçiler sınırda zorlu bekleyişi eğlenceye dönüştürdü

Gurbetçiler sınırda zorlu bekleyişi eğlenceye dönüştürdü

Gurbetçiler sınırda zorlu bekleyişi eğlenceye dönüştürdü

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