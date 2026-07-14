Kapının arkasına bir dal okaliptüs asıyorlar: İşte nedeni

Evin ana girişi, hem insanların hem de dış dünyadan gelen enerjilerin geçiş noktası olarak görülür.

Geleneksel inanışlara meraklı olanlar, bu geçiş noktasını koruma altına almanın yaşam alanlarını daha huzurlu hale getireceğine inanıyor.

Neden okaliptüs tercih ediliyor?

Okaliptüs, arınma ve yenilenme sembolü olmasıyla biliniyor. Ev sahipleri, kapı arkasına yerleştirdikleri bu dalın doğal bir kalkan görevi gördüğünü savunuyor. İşte sağladığına inanılan faydaları:

Kapıdan giren negatif enerjilerin içeriye yayılmadan durdurulmasına yardımcı olduğu düşünülüyor.

Bitkinin yaydığı ferahlatıcı kokunun ev ortamında sakin ve huzurlu bir hava yarattığına inanılıyor.

Yenilenmeyi temsil ettiği için, evdeki yaşam kalitesini artırıp yeni ve olumlu fırsatları çektiği kabul ediliyor.