Karabük'te direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil minibüse çarptı: 6 yaralı

29 Mayıs Cuma günü Safranbolu-Eflani kara yolu üzerinde, Kırıklar köyü yakınlarında, Z.P. yönetimindeki 34 BV 4969 plakalı otomobil ile S.T. idaresindeki 78 SN 146 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Kazada otomobil sürücüsü Z.P. ile araçta bulunan S.P., A.E.P. ve S.P. yaralanırken, minibüste bulunan S.E. ve S.Ş. de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

O ANLAR KABİN KAMERASINDA

Öte yandan kazanın meydana geldiği anlar, minibüste bulunan araç içi yol kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.