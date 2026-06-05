Karabük'te motosiklet kazası: Üniversite öğrencisi 2 genç hayatını kaybetti

Karabük'te Ürdün uyruklu Mohammed Ömer Abdelaziz Salman (24) idaresindeki 78 MA 0851 plakalı motosiklet, kontrolden çıkmasıyla Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ve üzerindeki iki kişi metrelerce savruldu.

İKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Salman ile motosiklette yolcu olarak bulunan Zahid Ali Abdallah Alsmadi (23) ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde iki gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Gençlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

METRELERCE SAVRULAN MOTOSİKLET

Kazanın şiddeti, motosikletin yaklaşık 110 metre sürüklenmesinden de anlaşıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde aracın büyük hasar aldığı görüldü.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle bulvar üzerinde kısa süreli trafik kontrollü olarak sağlandı.

SÜRÜCÜ BELGESİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan incelemelerde, sürücü Salman’ın sahip olduğu sürücü belgesinin kullandığı motosiklet türü için yetersiz olduğu belirlendi. Bu durumun kazanın oluşumuna ilişkin değerlendirmelerde dikkate alınacağı öğrenildi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YASTA

Hayatını kaybeden iki gencin Karabük Üniversitesi öğrencisi olduğu bilgisi, şehirde derin üzüntüye neden oldu. Üniversite çevresinde olayla ilgili büyük bir yas havası oluşurken, gençlerin eğitim gördükleri bölümlerde de taziye mesajları paylaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, motosikletin kontrolden çıkma nedeni ve kazaya etki eden tüm unsurların detaylı şekilde araştırıldığı bildirildi. Olay, Karabük’te son dönemin en ağır trafik kazalarından biri olarak kayıtlara geçti.