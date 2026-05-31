Karabük'te suda mahsur kalan mandaları atıyla kurtardı
Eskipazar ilçesinde Hamamlı Çayı’nda otlayan iki manda su seviyesinin yükselmesi üzerine mahsur kalınca sahibi, atıyla çaya girerek hayvanları güvenli alana çıkardı.
Karabük’ün Eskipazar ilçesi Hamamlı köyünde mandalar serinlemek amacıyla çaya girdi.
Mandalar, suyun hızla yükselmesiyle karşı kıyıda kaldı.
ATIYLA ÇAYA GİRDİ
Durumu fark eden manda sahibi, atına binerek çaya girdi.
MANDALARI KURTARDI
Tehlikeye rağmen hayvanlarını bırakmayan besici, bir süre uğraştıktan sonra önüne kattığı mandaları bulunduğu yerden çıkararak güvenli bölgeye ulaştırdı.
O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)