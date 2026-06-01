Karabük'te ters yönde ilerleyen aracın sürücüsüne ceza: 93 bin 500 TL

Karabük-Bartın kara yolunda ters yöne giren bir araç, kısa süreli paniğe neden oldu.

Uzun süre yolda ters şekilde giden otomobilin sürücüsü, polis ekiplerinin çalışması sonucu tespit edildi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 93 bin 500 lira para cezası uygulandı.

60 GÜN TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan sürücünün aracı da 60 gün trafikten menedildi.

Öte yandan, otomobilin ters yönde ilerlemesi başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.