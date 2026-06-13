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Karadeniz Sahil Yolu'nda ters şeritte giden kamyon panik yarattı

Karadeniz Sahil Yolu'nda Trabzon'un Araklı ilçesinden Sürmene ilçesine doğru ters istikamette giden kamyonun sürücüsü, trafikteki diğer sürücülerden tepki gördü.

İHA İHA
Karadeniz Sahil Yolu'nda ters şeritte giden kamyon panik yarattı
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Sabah saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu'nda tedirgin anlar yaşandı.

Trabzon'un Araklı ile Sürmene ilçeleri arasındaki karayolunda ters istikamette giden kamyon paniğe neden oldu.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Kamyon, Karadeniz Sahil Yolu'nda Araklı'dan Sürmene istikametine  doğru bir süre ters şeritte ilerledi.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan kamyon sürücüsüne diğer sürücüler tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)