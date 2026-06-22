Karadeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'ın paylaştığı son bilgilere göre, merkez üssü Karadeniz olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14.07'de kaydedilen depremin derinliği ise 9.56 km olarak ölçüldü.
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Deprem, Türkiye'ye kendisini unutturmuyor.
Son olarak merkez üssü Karadeniz olan bir deprem meydana geldi.
KARADENİZ'DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD'ın verilerine göre depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.
Derinliği 9.46 km olarak gerçekleşen afet, saat 14.07'de kayıtlara geçti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi