Karadeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Deprem, Türkiye'ye kendisini unutturmuyor.

Son olarak merkez üssü Karadeniz olan bir deprem meydana geldi.

KARADENİZ'DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın verilerine göre depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.

Derinliği 9.46 km olarak gerçekleşen afet, saat 14.07'de kayıtlara geçti.